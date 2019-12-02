В Азербайджане выдано свыше 27 тыс. ипотечных кредитов

2 декабря 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое декабря текущего года было выдано 27,7 тысячи ипотечных кредитов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Сумма ипотечных кредитов на первое октября составила около 1,376 миллиарда манатов, а сумма выданных кредитов и гарантий составила 452,609 миллиона манатов.

Общее количество облигаций фонда в обращении составляет 723,878 миллиона.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
БФБ провела аукцион по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана
Финансы 29 ноября 09:25
Система “ASAN ödəniş” будет принимать выплаты по ипотечным кредитам
Экономика 25 ноября 18:28
За октябрь в Азербайджане выдано 114 ипотечных кредитов
Финансы 2 ноября 11:16
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане бьет исторический рекорд по стране
Финансы 31 октября 14:24
Процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем в соседних странах (Эксклюзив)
Финансы 24 октября 08:40
Процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем в соседних странах (Эксклюзив)
Финансы 9 октября 18:24
Лента новостей
Нахчыванская компания наладит экспорт тысячелистника в Европу
Бизнес 18:07
Ашхабад и Сеул укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 18:06
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Европа 17:53
Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
Культура 17:52
Реструктуризирован Кабмин Азербайджана
Политика 17:52
Epsilon начала мобилизацию спецтехники для строительства газопроводов в Узбекистане
Энергетика 17:47
Свыше 20% трудовых мигрантов из Казахстана направляются в Китай
Бизнес 17:44
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов
Бизнес 17:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге
Политика 17:36