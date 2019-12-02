В Азербайджане выдано свыше 27 тыс. ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - На первое декабря текущего года было выдано 27,7 тысячи ипотечных кредитов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Сумма ипотечных кредитов на первое октября составила около 1,376 миллиарда манатов, а сумма выданных кредитов и гарантий составила 452,609 миллиона манатов.

Общее количество облигаций фонда в обращении составляет 723,878 миллиона.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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