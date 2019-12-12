Услуги ОМС будут состоять из единого пакета

БАКУ/Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса третьего декабря 2019 года были внесены изменения в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании».

В частности, как сообщает Trend, услуги обязательного медицинского страхования не будут состоять из основного и дополнительного пакетов медицинских услуг. Пакет будет одновременно охватывать амбулаторные и стационарные клиники и службы.

Согласно закону, начиная с первого января 2020 года, для населения, в рамках обязательного медицинского страхования за счет средств государственного бюджета будет выделена сумма в размере 90 манатов на человека (на один календарный год).

Работодатели и работники государственного и нефтяного секторов будут получать от своего месячного фонда заработной платы в размере до восьми тысяч манатов два процента и 0,5 процента при зарплате более восьми тысяч манатов. Это означает, что если гражданин, к примеру, зарабатывает 8500 манатов в месяц, два процента от восьми тысяч манатов и 0,5 процента от оставшихся 500 манатов будут покрыты обязательным медицинским страхованием. Работодателям и работникам, занятым в негосударственном и ненефтяном секторах, будет выплачиваться один процент от их ежемесячного фонда заработной платы в размере до восьми тысяч манатов и 0,5 процента — от зарплаты более восьми тысяч манатов.

По физическим лицам, выполняющим работы (услуги) на основе договоров гражданско-правового характера, установлена обязательная медицинская страховка в размере двух процентов от части ежемесячных доходов до восьми тысяч манатов (в том числе восьми тысяч манатов), свыше восьми тысяч манатов — одного процента.

Кроме того, для физических лиц, облагаемых налогом в качестве налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом (за исключением индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, коллегий адвокатов), определяется взнос - четыре процента минимальной месячной заработной платы за исключением временного приостановления деятельности или других налогооблагаемых операций.

Вместе с тем, в соответствии с Налоговым кодексом установлен взнос обязательного медицинского страхования в размере четырех процентов минимальной месячной заработной платы физических лиц (индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, членов коллегии адвокатов), состоящих на учете в качестве налогоплательщиков , за исключением случаев временного прекращения предпринимательской деятельности или других налогооблагаемых операций.

Согласно закону, сбор взносов на обязательное медицинское страхование за счет государственного бюджета планируется с первого апреля 2020 года

С 2023 года по статье 15-2.3.6 Закона предусмотрено обязательное медицинское страхование независимых плательщиков в размере 48 процента от минимальной месячной заработной платы за календарный год. Например, в настоящее время минимальная заработная плата в стране составляет 250 манатов. В размере 48 процента от этой суммы - 120 манатов за календарный год – начисляется страховая премия по обязательному медицинскому страхованию.

Также в законе была удалена статья "сумма освобождения и срок ожидания "и заменена статьей "сумма совместного финансирования". Под общей суммой финансирования понимается часть потерь или убытков, причиненных страховым случаем, не покрываемая страховым обязательством и возмещаемая страхователем. Сумма совместного финансирования определяется в конверте услуг и оплачивается непосредственно медицинскому учреждению, оказывающему медицинские услуги. Применение сумм совместного финансирования также начнется с первого апреля.

По закону все население считается застрахованным и имеет равные права на получение медицинских услуг, предусмотренных в качестве услуг по обязательному медицинскому страхованию. Что касается сферы охвата закона, то следует отметить, что данный закон также направлен на защиту прав военнослужащих срочной действительной военной службы, обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях (за исключением пенитенциарных учреждений), иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца в Азербайджане и находящихся под опекой Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.

Согласно изменениям закона, обязательное медицинское страхование будет поэтапно применяться в течение 2020 года с учетом последовательности, установленной Агентством по административно-территориальным единицам страны.

Отметим, что закон вступит в силу с первого января 2020 года после его подписания Президентом Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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