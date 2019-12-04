Возможность получить микро кредиты под низкий процент и без комиссии!

4 декабря 2019 13:28 (UTC+04:00)

Expressbank, всегда заботящийся об удовлетворенности клиентов, радует физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, специальным предложением.

Известно, что для расширения любого бизнеса необходимо вложение инвестиций. Для получения инвестиций в короткие сроки и по выгодным условиям можно обратиться в Expressbank . В рамках кампании, стартовавшей с осенних месяцев, физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, микро кредит до 20000 манат предлагается с комиссией 0%. В целом, предприниматели могут получить до 70 000 манатов сроком до 48 месяцев по процентной ставке начиная с 22% годовых.

Напомним, что акция продлится до 30 декабря. Спешите воспользоваться данной возможностью!

Желающие воспользоваться микро кредитом по выгодным условиям могут оформить онлайн заявку по ссылке https://www.expressbank.az/loans/micro-loans# . В течении короткого времени с клиентом связываются и предоставляют нужную информацию для получения кредита.

Expressbank предоставляет широкий ассортимент финансовых продуктов и услуг в сфере розничных и коммерческих банковских операций и имеет сеть из 15 филиалов по всей стране. Дополнительную информацию об услугах Банка можно получить в информационном центре, позвонив по номеру 132, на официальном сайте www.expressbank.az и на страницах Банка в социальных сетях.

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