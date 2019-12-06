Золото в Азербайджане подешевело

6 декабря 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане шестого декабря снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 0,425 маната, составив 2508,5285 маната, унция серебра подорожала на 0,146 маната, составив 28,8395 маната, унция платины подешевела на 2,0825 маната, составив 1527,9940 маната, унция палладия подорожала на 2,6095 маната, составив 3183,5475 маната.

Название

06.12.2019

05.12.2019

Золото

XAU

2508,5285

2508,9535

Серебро

XAG

28,8395

28,6935

Платина

XPT

1527,9940

1530,0765

Палладий

XPD

3183,5475

3180,9380

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на шестое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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