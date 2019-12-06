Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане шестого декабря снизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 0,425 маната, составив 2508,5285 маната, унция серебра подорожала на 0,146 маната, составив 28,8395 маната, унция платины подешевела на 2,0825 маната, составив 1527,9940 маната, унция палладия подорожала на 2,6095 маната, составив 3183,5475 маната.

Название 06.12.2019 05.12.2019 Золото XAU 2508,5285 2508,9535 Серебро XAG 28,8395 28,6935 Платина XPT 1527,9940 1530,0765 Палладий XPD 3183,5475 3180,9380

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на шестое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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