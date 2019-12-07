В Баку увеличилась заработная плата

7 декабря 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 833,6 маната, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,1 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, в результате повышения заработной платы первого сентября и ускорения процессов прозрачности в рамках комплексных социальных реформ в сентябре 2019 года, среднемесячная номинальная заработная плата по городу достигла 952,4 маната, что на 24,4 процента больше, чем в сентябре прошлого года, и на 14,9 процента - чем в предыдущем месяце.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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