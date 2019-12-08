Азербайджан вошел в топ-10 стран по сумме инвестиций от ЕБРР

8 декабря 2019 22:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан замкнул топ-10 стран по совокупному объему инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году, сообщает Trend со ссылкой на статистическую презентацию ЕБРР.

Согласно презентации, Азербайджан, имея на своем балансе инвестиции от ЕБРР в размере 304 миллиона евро, находится на 10 месте, уступая таким странам, как Сербия (396 миллионов евро), Узбекистан (397 миллионов евро) и Румыния (443 миллиона евро).

Наибольшее количество инвестиций Банк выделил Египту (1,148 миллиарда евро), Турции (1,001 миллиарда евро) и Греции (846 миллиона евро)

В целом, как отмечено в документе, ЕБРР выделил в 2018 году 9,5 миллиарда евро на 395 проектов. Из них, один миллиард евро был направлен банком на финансирование строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

Отметим, что Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. На сегодняшний день банк является ведущим инвестором в Азербайджане, вложившим около 3,3 миллиарда евро на финансирование 168 проектов в Азербайджане в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, банковское дело, промышленность, градостроительство и коммерция.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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