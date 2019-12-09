Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)

9 декабря 2019 11:36 (UTC+04:00)

Банк Республика, один из ведущих банков страны, в канун Нового года, порадовал своих клиентов традиционной кредитной кампанией!

Все клиенты банка, воспользовавшись кампанией «Выгодно на все 100%», смогут воплотить свою новогоднюю мечту!

В рамках кампании, клиенты, обратившиеся в Банк до 30 декабря (включительно), смогут получить потребительский кредит наличными 100% без комиссии и с выгодной годовой ставкой под 16%.

Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов со сроком 24 месяцев. В зависимости от официального дохода, кредит до 20 000 манатов может быть предоставлен без поручителей. Отметим, что другими преимуществами кредитования в Банке Республика являются оформление за короткое время и отсутствие страхового взноса.

Если в этот Новый год вы хотите порадовать своих друзей, семью и себя, выбирайте Банк Республику и ваши мечты сбудутся! Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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  • Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
  • Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
  • Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
  • Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
  • Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
  • Банк Республика запускает новогоднюю кампанию «Выгодно на все 100%» (ФОТО)
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