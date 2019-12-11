Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в среду очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 170 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 5,8 раза – 17 инвесторов подали 29 заявок на сумму в 991,847 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,5351 маната (6,01 процента), средневзвешенная цена – 99,5351 маната (6,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 170 миллионов манатов.

Срок погашения нот – девятого января 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Депозитный аукцион — это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы. К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Официальный курс на 13 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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