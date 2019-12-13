Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 5,4 раза – 12 инвесторов подали 12 заявок на сумму в 162,331 миллиона манатов. Интервал предложений составил от 97,9431 маната с доходностью в девять процентов до 98,7329 маната с доходностью в 5,5 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,7329 маната (5,5 процента), средневзвешенная цена – 98,7329 маната (5,5 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 30 миллионов манатов.

Срок погашения нот – девятого марта 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 13 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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