Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение

13 декабря 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела в пятницу очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 5,4 раза – 12 инвесторов подали 12 заявок на сумму в 162,331 миллиона манатов. Интервал предложений составил от 97,9431 маната с доходностью в девять процентов до 98,7329 маната с доходностью в 5,5 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 98,7329 маната (5,5 процента), средневзвешенная цена – 98,7329 маната (5,5 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 30 миллионов манатов.

Срок погашения нот – девятого марта 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на 13 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит Pasha Kapital
Финансы 16:42
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 12 декабря 15:21
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 11 декабря 17:23
Объем операций по корпоративным ценным бумагам вырос на 25%
Финансы 7 декабря 15:54
Около 73% сделок по госбумагам приходится на первичный рынок
Финансы 7 декабря 15:47
Оборот на рынке акций в БФБ многократно вырос
Финансы 7 декабря 15:10
Лента новостей
Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась по итогам года
Общество 18:36
GOGC о достоинствах Южного газового коридора для Грузии (Эксклюзив)
Энергетика 18:18
Решение сената США о т.н «геноциде армян» лишено каких-либо юридических оснований - турецкий дипломат
Турция 18:06
В столице Узбекистане освоено $2,4 млрд в 2019 году
Бизнес 18:03
Чемпионат Азербайджана по бочче - солнечные дети и танцы на колясках (ФОТО)
Спорт 18:00
В Турции объединились две энергетические компании
Энергетика 18:00
В Азербайджане зарегистрировано свыше 300 кандидатов моложе 20 лет - Ассоциация
Политика 17:59
Нахчыванская компания увеличит производство сухофруктов
Бизнес 17:55
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" закупает калибровочный газ путем тендера
Тендеры 17:51