Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане шестнадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 13,2515 маната, составив 2507,7890 маната, унция серебра - на 0,1225 маната, составив 28,8487 маната, унция платины - на 0,5185 маната, составив 1584,7400 маната, унция палладия подешевела на 33,7025 маната, составив 3303,1850 маната.
|
Название
|
16.12.2019
|
13.12.2019
|
Золото
|
XAU
|
2507,7890
|
2494,5375
|
Серебро
|
XAG
|
28,8487
|
28,7262
|
Платина
|
XPT
|
1584,7400
|
1584,2215
|
Палладий
|
XPD
|
3303,1850
|
3336,8875
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на шестнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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