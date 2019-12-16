Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане шестнадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 13,2515 маната, составив 2507,7890 маната, унция серебра - на 0,1225 маната, составив 28,8487 маната, унция платины - на 0,5185 маната, составив 1584,7400 маната, унция палладия подешевела на 33,7025 маната, составив 3303,1850 маната.

Название 16.12.2019 13.12.2019 Золото XAU 2507,7890 2494,5375 Серебро XAG 28,8487 28,7262 Платина XPT 1584,7400 1584,2215 Палладий XPD 3303,1850 3336,8875

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на шестнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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