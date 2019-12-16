Золото в Азербайджане подорожало

16 декабря 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане шестнадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 13,2515 маната, составив 2507,7890 маната, унция серебра - на 0,1225 маната, составив 28,8487 маната, унция платины - на 0,5185 маната, составив 1584,7400 маната, унция палладия подешевела на 33,7025 маната, составив 3303,1850 маната.

Название

16.12.2019

13.12.2019

Золото

XAU

2507,7890

2494,5375

Серебро

XAG

28,8487

28,7262

Платина

XPT

1584,7400

1584,2215

Палладий

XPD

3303,1850

3336,8875

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на шестнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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