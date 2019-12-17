Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане семнадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 3,6975 маната, составив 2511,4865 маната, унция серебра - на 0,1677 маната, составив 29,0164 маната, унция платины подешевела - на 1,037 маната, составив 1583,7030 маната, унция палладия подорожала на 94,2395 маната, составив 3397,4245 маната.

Название 17.12.2019 16.12.2019 Золото XAU 2511,4865 2507,7890 Серебро XAG 29,0164 28,8487 Платина XPT 1583,7030 1584,7400 Палладий XPD 3397,4245 3303,1850

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на семнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.