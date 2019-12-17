Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане семнадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 3,6975 маната, составив 2511,4865 маната, унция серебра - на 0,1677 маната, составив 29,0164 маната, унция платины подешевела - на 1,037 маната, составив 1583,7030 маната, унция палладия подорожала на 94,2395 маната, составив 3397,4245 маната.
|
Название
|
17.12.2019
|
16.12.2019
|
Золото
|
XAU
|
2511,4865
|
2507,7890
|
Серебро
|
XAG
|
29,0164
|
28,8487
|
Платина
|
XPT
|
1583,7030
|
1584,7400
|
Палладий
|
XPD
|
3397,4245
|
3303,1850
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на семнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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