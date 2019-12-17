Золото в Азербайджане подорожало

17 декабря 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане семнадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 3,6975 маната, составив 2511,4865 маната, унция серебра - на 0,1677 маната, составив 29,0164 маната, унция платины подешевела - на 1,037 маната, составив 1583,7030 маната, унция палладия подорожала на 94,2395 маната, составив 3397,4245 маната.

Название

17.12.2019

16.12.2019

Золото

XAU

2511,4865

2507,7890

Серебро

XAG

29,0164

28,8487

Платина

XPT

1583,7030

1584,7400

Палладий

XPD

3397,4245

3303,1850

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на семнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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