Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,2015 маната, составив 2514,4190 маната, унция серебра - на 0,023 маната, составив 28,9987 маната, унция платины - на 1,377 маната, составив 1590,5370 маната, унция палладия на 29,2825 маната, составив 3305,7350 маната.

Название 20.12.2019 19.12.2019 Золото XAU 2514,4190 2512,2175 Серебро XAG 28,9987 28,9757 Платина XPT 1590,5370 1589,1600 Палладий XPD 3305,7350 3276,4525

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцатого декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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