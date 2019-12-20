Золото в Азербайджане подорожало

20 декабря 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 2,2015 маната, составив 2514,4190 маната, унция серебра - на 0,023 маната, составив 28,9987 маната, унция платины - на 1,377 маната, составив 1590,5370 маната, унция палладия на 29,2825 маната, составив 3305,7350 маната.

Название

20.12.2019

19.12.2019

Золото

XAU

2514,4190

2512,2175

Серебро

XAG

28,9987

28,9757

Платина

XPT

1590,5370

1589,1600

Палладий

XPD

3305,7350

3276,4525

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцатого декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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