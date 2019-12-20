Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцатого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 2,2015 маната, составив 2514,4190 маната, унция серебра - на 0,023 маната, составив 28,9987 маната, унция платины - на 1,377 маната, составив 1590,5370 маната, унция палладия на 29,2825 маната, составив 3305,7350 маната.
|
Название
|
20.12.2019
|
19.12.2019
|
Золото
|
XAU
|
2514,4190
|
2512,2175
|
Серебро
|
XAG
|
28,9987
|
28,9757
|
Платина
|
XPT
|
1590,5370
|
1589,1600
|
Палладий
|
XPD
|
3305,7350
|
3276,4525
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцатого декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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