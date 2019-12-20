Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

20 декабря 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 декабря текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 170 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 23 января 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 20:43
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 13 декабря 17:55
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит Pasha Kapital
Финансы 13 декабря 16:42
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 12 декабря 15:21
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 11 декабря 17:23
Объем операций по корпоративным ценным бумагам вырос на 25%
Финансы 7 декабря 15:54
Лента новостей
11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели
Другие страны 21:26
Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО
США 21:16
Начался прямой этап продажи билетов на игры "Евро-2020"
Общество 21:05
Сократился экспорт ферросплавов из Грузии
Бизнес 20:52
В Азербайджане свыше 270 тыс. фермеров заявило об осенних посевах
Бизнес 20:48
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 20:43
Увеличился экспорт заготовок из железа и нелегированной стали из Грузии
Бизнес 20:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО)
Политика 20:38
В национальных парках Азербайджана будут внедряться солнечные источники энергии
Экономика 20:27