Официальный курс маната к мировым валютам на 25 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,8846 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют 25.12.2019 1 доллар США 1 USD 1,7 1 евро 1 EUR 1,8846 1 австралийский доллар 1 AUD 1,1766 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0285 1 белорусский рубль 1 BYN 0,8119 1 бразильский реал 1 BRL 0,4163 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1200 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1463 1 чешская крона 1 CZK 0,0739 100 чилийских песо 100 CLP 0,2262 1 китайский юань 1 CNY 0,2429 1 датская крона 1 DKK 0,2522 1 грузинский лари 1 GEL 0,5972 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2182 1 индийская рупия 1 INR 0,0239 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,2024 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0122 100 иранских риалов 100 IRR 0,0040 1 шведская крона 1 SEK 0,1806 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7334 1 израильский шекель 1 ILS 0,4891 1 канадский доллар 1 CAD 1,2915 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6012 1 казахский тенге 1 KZT 0,0045 1 киргизский сом 1 KGS 0,0242 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4110 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0896 1 молдавская лея 1 MDL 0,0982 1 египетский фунт 1 EGP 0,1059 1 норвежская крона 1 NOK 0,1906 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0179 1 польский злотый 1 PLN 0,4422 1 российский рубль 1 RUB 0,0275 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2547 1 саудовский риал 1 SAR 0,4530 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3398 1 турецкая лира 1 TRY 0,2858 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0565 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1754 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0732 100 японских иен 100 JPY 1,5541 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,1278

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