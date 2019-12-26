PASHA Bank снизил размер комиссии

26 декабря 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank снизил размер комиссии для своих клиентов при обналичивании средств с зарплатных карт в не принадлежащих банку банкоматах.

Как сообщили Trend в PASHA Bank, теперь комиссия при обналичивании средств будет составлять один манат, вне зависимости от суммы обналичивания. При этом в банке отметили, что данная опция действительна только в пределах страны. За пределами Азербайджана комиссия будет высчитываться старым способом.

В банке также отметили, что при обналичивании средств посредством банкоматов Kapital Bank, как и раньше, комиссия взиматься не будет

Основанный в 2007 году, PASHA Bank является ведущим корпоративным банком Азербайджана. Он предоставляет все основные виды банковских и финансовых услуг в Азербайджане, включая инвестиционный банкинг, торговое финансирование, управление активами, а также полный сервис услуг для малого и среднего предпринимательства. Банк обслуживает ключевые отрасли ненефтяной экономики - агробизнес, транспорт, строительство, торговлю и другие сферы, вносящие вклад в диверсификацию азербайджанской экономики.

PASHA Bank является крупнейшим частным банком Азербайджана по уровню капитала, а также входит в TOP-3 частных банков по активам. По состоянию на 01 января 2019 года уровень активов банка превысил 5,209 миллионов манатов при капитале свыше 548 миллионов манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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