Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать седьмого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 16,915 маната, составив 2572,0235 маната, унция серебра подешевела - на 0,0988 маната, составив 30,5197 маната, унция платины подорожала - на 3,079 маната, составив 1618,0430 маната, унция палладия - на 29,801 маната, составив 3246,7110 маната.
|
Название
|
27.12.2019
|
26.12.2019
|
Золото
|
XAU
|
2572,0235
|
2555,1085
|
Серебро
|
XAG
|
30,4209
|
30,5197
|
Платина
|
XPT
|
1618,0430
|
1614,8640
|
Палладий
|
XPD
|
3246,7110
|
3216,9100
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцать седьмое декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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