Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать седьмого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 16,915 маната, составив 2572,0235 маната, унция серебра подешевела - на 0,0988 маната, составив 30,5197 маната, унция платины подорожала - на 3,079 маната, составив 1618,0430 маната, унция палладия - на 29,801 маната, составив 3246,7110 маната.

Название 27.12.2019 26.12.2019 Золото XAU 2572,0235 2555,1085 Серебро XAG 30,4209 30,5197 Платина XPT 1618,0430 1614,8640 Палладий XPD 3246,7110 3216,9100

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать седьмое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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