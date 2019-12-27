Золото в Азербайджане подорожало

27 декабря 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать седьмого декабря повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 16,915 маната, составив 2572,0235 маната, унция серебра подешевела - на 0,0988 маната, составив 30,5197 маната, унция платины подорожала - на 3,079 маната, составив 1618,0430 маната, унция палладия - на 29,801 маната, составив 3246,7110 маната.

Название

27.12.2019

26.12.2019

Золото

XAU

2572,0235

2555,1085

Серебро

XAG

30,4209

30,5197

Платина

XPT

1618,0430

1614,8640

Палладий

XPD

3246,7110

3216,9100

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать седьмое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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