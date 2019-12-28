Можно ли застраховать неприватизированную квартиру?

28 декабря 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Страховые компании не имеют права отказывать гражданам в обязательном страховании неприватированных квартир.

Об этом Trend сообщил эксперт в области страхования Кямран Бабаев.

Он отметил, что в пункте 2 статьи 35 закона об обязательных видах страхования говорится о том, что «страхование недвижимости является обязательным в отношении принадлежащих физическим и юридическим лицам строений, жилых и нежилых помещений, жилых домов, зданий и квартир".

Исключением являются лишь недвижимость, идущая под снос, недостроенная и находящаяся в аварийном состоянии, а также признанная в соответствии со статьей 180 Гражданского Кодекса Азербайджана как самовольно построенная.

Согласно статье 37 того же закона, недвижимость обязаны застраховать не только владельцы квартир, которым они принадлежат на права собственности, но и лица, осуществляющие фактическое владение недвижимостью.

"Так, ордер или договор купли-продажи квартиры являются документом, подтверждающим фактическое владение имуществом лицом, следовательно, страховые компании не имеет право отказывать гражданам в страховании в подобных случаях" - подытожил Бабаев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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