Официальный курс узбекского сума на 31 декабря - 6 января

30 декабря 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать в стране с 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Согласно данным ЦБ, доллар США подешевел на 8,81 сума и составил 9507,56 сума.

Единая европейская валюта евро подешевела на 82,47 сума - до 10624,70 сума.

Российский рубль подорожал на 23 тийина (узбекский цент) и составил 153,17сума.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел.

Напомним, что повышение волатильности обменного курса наблюдалось в августе на аукционах межбанковского валютного рынка Узбекистана. С начала года курс доллара к суму вырос на 12,5 процента - с 8336 сумов на 1 января до 9384 сумов на 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар вырос на 679 сумов.

С 20 августа коммерческие банки начали продавать наличную иностранную валюту через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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