Центробанк Азербайджана проведет первый в 2020 году депозитный аукцион

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) седьмого января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 5,76 – 7,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
Официальный курс на 30 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.
(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @eldarjanashvili
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