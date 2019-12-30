Центробанк Азербайджана проведет первый в 2020 году депозитный аукцион

30 декабря 2019 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) седьмого января проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 5,76 – 7,49 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 30 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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