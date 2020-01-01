Вырос стратегический валютный резерв Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане сохранилась положительная динамика экономической активности. Формирование уровня инфляции в целевом коридоре (4±2), принятом в 2019 году, оказало существенную поддержку экономической активности, создав определенность экономических условиях.

Решающую роль в формировании ценовой стабильности и инфляционных ожиданий сыграла активная денежно-кредитная и курсовая политика Центрального банка.

Последовательная нормализация монетарных условий с целью нейтрализации ряда важных внутренних и внешних факторов инфляции, а также поддержки экономической активности и занятости позволила добиться сбалансированных результатов в направлении роста и стабильности.

В январе-ноябре 2019 года профицит внешнеторгового баланса в Азербайджане составил 5,9 миллиарда долларов.

В ненефтяном секторе темп роста экспорта составил 16,3 процента, превысив темпы роста импорта, эквивалентного 7,1 процента.

В условиях профицитного платежного баланса стратегические валютные резервы увеличились на 13,7 процента с начала 2019 года до 50,9 миллиарда долларов, превзойдя валовой внутренний продукт. В прошлом году, впервые в истории, активы государственного нефтяного фонда составили 40 миллиардов долларов США.

Валютные резервы Центробанка за истекший период 2019 года выросли на 11 процентов и составили 6,2 миллиарда долларов. Активы страны по международной инвестиционной позиции (111 миллиардов долларов) в два раза превышают обязательства (54 миллиарда долларов), что свидетельствует о высокой международной платежеспособности Азербайджана и его роли в качестве международного кредитора.

В 2019 году позитивная динамика в экономической активности сохранилась. Реальный ВВП за первые 11 месяцев вырос на 2,1 процента. Рост в ненефтяном секторе на уровне 3,5 процента в основном связан с коммерческим сектором. В ненефтяной промышленности он вырос на 14,8 процента, в сельском хозяйстве - на 7,1 процента. Мониторинг реального сектора, проводимый Центральным банком, также подтверждает рост экономической активности. В ноябре 2019 года улучшился индекс бизнес-доверия в ненефтяной промышленности, торговле и сфере услуг.

Под влиянием пакетов социальных реформ, осуществляемых в несколько этапов в текущем году, номинальные доходы населения за 11 месяцев выросли на 7,4 процента, что значительно превышает годовую инфляцию. В этих условиях отмечено улучшение показателей доверия потребителей. Объем инвестиций в другой компонент внутреннего спроса за первые 11 месяцев 2019 года составил 12,8 миллиарда манатов, инвестиции в ненефтяной сектор выросли на 3,5 процента. Расходы бюджета стали одним из важных факторов внутреннего спроса и в 2019 году. Расходы госбюджета за 11 месяцев выросли на 2,6 процента, в том числе текущие расходы - на 12,5 процента, с учетом того же периода 2018 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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