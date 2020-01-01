Кредитование в регионах Азербайджана растет

БАКУ/Trend/ - Банковское кредитование в регионах Азербайджана на ноябрь 2019 года составило 14,746 миллиарда манатов, что на восемь процентов больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, на первое декабря 2019 года в Баку выдано кредитов на 11,85 миллиарда манатов, что в четыре раза с лишним больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось 6,7 миллиарда манатов (57,3 процента от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане на первое декабря 2019 года составила 11,3 процента, по Баку - 9,5 процента.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое декабря 2019 года):

Экономические районы Объем кредитования (в тыс. манатов) Средняя процентная ставка Абшеронский 539882 16,1 Аранский 743219 21,3 Горно-Ширванский 71664 22 Гянджа-Газахский 608933 18,7 Губа-Хачмазский 202061 19 Лянкяранский 277317 20,9 Шеки-Загатальский 228126 16,9 Верхне-Карабахский 61023 23,6 Кельбаджар-Лачинский 0,0 0,0 Нахчыванский 159141 14,1

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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