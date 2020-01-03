Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране

БАКУ/Trend/ - На конец ноября 2019 года банками Азербайджана выдано ипотечных кредитов на сумму 31 миллион манатов, что на полмиллиона больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на ноябрьский отчет Центрального банка страны.

Всего же за первые 11 месяцев 2019 года банками Азербайджана было выдано ипотечных кредитов на 158,6 миллиона манатов, что на 34,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Согласно данным отчета, в ноябре 2019 года объем рефинансирования кредитов, выданных банками, составил 7,5 миллиона манатов. За первые же 11 месяцев он составил 215,2 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками фонда, составила в ноябре 50 632 маната (в ноябре 2018 года этот показатель составил 48 704 маната), что является самым высоким показателем за все время действия в стране ипотечного фонда. Средний срок погашения кредита составил 281 месяц, не изменившись относительно показателя за ноябрь 2018 года. Среднегодовая процентная ставка – 6,44 процента (6,56 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 354,4 маната (344,7 маната).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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