Количество платежных карт в Азербайджане достигло 7,5 млн единиц

БАКУ /Trend/ - Количество платежных карт в Азербайджане на первое декабря 2019 года составило 7,5 миллиона единиц, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА)

Число банкоматов достигло 2,6 тысячи единиц (рост на 2,2 процента), POS-терминалов – 65,2 тысячи единиц (рост на 35 процентов).

18,1 процента платежных карт - бесконтактные.

Объем безналичных платежей по всем платежным картам увеличился на 57 процентов, в том числе электронных торговых операций - на 93 процента.

Удельный вес безналичных платежей по платежным картам внутри страны за последние пять лет вырос, согласно данным ЦБА, с восьми до 20 процентов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.