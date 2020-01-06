Объем транзакций посредством платежных систем в Азербайджане значительно вырос

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2019 года объем платежей посредством платежных систем составил 3,3 процента ВВП, показав рост на 41 процент, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в 2019 году был отмечен эффективный контроль за платежными системами.

В нормативно-правовую базу были внесены изменения, определяющие процедуру удаленного открытия банковских счетов.

Были приняты соответствующие меры по регулярному мониторингу деятельности международных платежных систем и операторов систем денежных переводов на оккупированных территориях.

Проведен анализ применяемых в платежной экосистеме продуктов и услуг. Был организован активный диалог с банковским сектором по развитию цифровых банковских услуг и предотвращению возможных рисков, а также по проекту "Пакет базовых банковских услуг”.

В отчетном периоде в рамках реализации "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы” в стране были продолжены работы по созданию "системы мгновенных платежей” в режиме 24/7/365, внедрению стандартов ISO20022, созданию системы цифровой идентификации на блокчейн-платформе.

В рамках программы совместно с министерством образования впервые в стране началась выдача "Азербайджанской студенческой карты”, которая сочетает в себе как студенческий билет, так и платежные функции.

Что касательно цифровизации других сфер, то в 2019 году в транспортном секторе были проанализированы возможности внедрения цифровых платежей и направлены предложения соответствующим структурам. Для повышения интереса к цифровым платежам были организованы лотереи и многочисленные просветительские кампании.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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