Объем транзакций посредством правительственного платежного портала в Азербайджане вырос

6 января 2020 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году количество транзакций, обрабатываемых "Правительственным платежным порталом” (ППП), увеличилось на 24 процента, а их объем - на 27 процентов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В настоящее время, согласно отчетам ЦБА, в инфраструктуру ППП, созданного для централизованного сбора платежей по бюджетным платежам и массовым услугам, интегрированы 12 центральных органов исполнительной власти, четыре коммунальных предприятия, пять стационарных и мобильных операторов связи, 106 судебных органов, 18 страховых компаний, 1438 муниципальных органов и другие социально значимые структуры.

Также сегодня по интегрированным структурам ППП обеспечивается сбор платежей по более чем 550 услугам. Платежи по этим услугам могут осуществляться в наличной и безналичной формах в более чем 2500 филиалах и отделениях 30 банков и ООО "Azerpoct”, около 1300 платежных терминалах.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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