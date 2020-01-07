Золото в Азербайджане подорожало

7 января 2020 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане седьмого января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 75,956 маната, составив 2650,7675 маната, унция серебра - на 0,2133 маната, составив 30,6794 маната, унция платины - на 30,107 маната, составив 1645,8550 маната, унция палладия - на 199,444 маната, составив 3440,3325 маната.

Название

07.01.2019

30.12.2019

Золото

XAU

2650,7675

2574,8115

Серебро

XAG

30,6794

30,4661

Платина

XPT

1645,8550

1615,7480

Палладий

XPD

3440,3325

3240,8885

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

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