Официальный курс маната к мировым валютам на 7 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое января установлен на уровне 1,7 и 1,9025 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 07.01.2020 1 доллар США 1 USD 1,7 1 евро 1 EUR 1,9025 1 австралийский доллар 1 AUD 1,1777 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0284 1 белорусский рубль 1 BYN 0,8058 1 бразильский реал 1 BRL 0,4182 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1198 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1459 1 чешская крона 1 CZK 0,0753 100 чилийских песо 100 CLP 0,2202 1 китайский юань 1 CNY 0,2444 1 датская крона 1 DKK 0,2546 1 грузинский лари 1 GEL 0,5947 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2187 1 индийская рупия 1 INR 0,0237 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,2392 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0122 100 иранских риалов 100 IRR 0,004 1 шведская крона 1 SEK 0,1808 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7539 1 израильский шекель 1 ILS 0,4892 1 канадский доллар 1 CAD 1,3112 1 кувейтский динар 1 KWD 5,611 1 казахский тенге 1 KZT 0,0045 1 киргизский сом 1 KGS 0,0244 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4149 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0902 1 молдавская лея 1 MDL 0,0987 1 египетский фунт 1 EGP 0,1057 1 норвежская крона 1 NOK 0,1934 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0179 1 польский злотый 1 PLN 0,4496 1 российский рубль 1 RUB 0,0275 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2606 1 саудовский риал 1 SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3544 1 турецкая лира 1 TRY 0,2849 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0566 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1753 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0717 100 японских иен 100 JPY 1,5668 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,1342

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