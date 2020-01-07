Официальный курс маната к мировым валютам на 7 января

7 января 2020 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое января установлен на уровне 1,7 и 1,9025 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

07.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,9025

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1777

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8058

1 бразильский реал

1 BRL

0,4182

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1198

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1459

1 чешская крона

1 CZK

0,0753

100 чилийских песо

100 CLP

0,2202

1 китайский юань

1 CNY

0,2444

1 датская крона

1 DKK

0,2546

1 грузинский лари

1 GEL

0,5947

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2187

1 индийская рупия

1 INR

0,0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2392

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0122

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1808

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7539

1 израильский шекель

1 ILS

0,4892

1 канадский доллар

1 CAD

1,3112

1 кувейтский динар

1 KWD

5,611

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4149

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0902

1 молдавская лея

1 MDL

0,0987

1 египетский фунт

1 EGP

0,1057

1 норвежская крона

1 NOK

0,1934

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4496

1 российский рубль

1 RUB

0,0275

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2606

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3544

1 турецкая лира

1 TRY

0,2849

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0566

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0717

100 японских иен

100 JPY

1,5668

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1342

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