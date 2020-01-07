Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана вшестеро превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на сообщение ЦБА.
Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение в шесть раз, составив 909,1 миллиона манатов.
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,76 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион — это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
Официальный курс на седьмое января составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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