Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане восьмого января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 57,902 маната, составив 2708,6695 маната, унция серебра - на 0,8794 маната, составив 31,5588 маната, унция платины - на 8,8825 маната, составив 1654,7375 маната, унция палладия - на 61,5825 маната, составив 3501,9150 маната.
|
Название
|
08.01.2019
|
07.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2708,6695
|
2650,7675
|
Серебро
|
XAG
|
31,5588
|
30,6794
|
Платина
|
XPT
|
1654,7375
|
1645,8550
|
Палладий
|
XPD
|
3501,9150
|
3440,3325
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.
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