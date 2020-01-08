Официальный курс маната к мировым валютам на 8 января

8 января 2020 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое января установлен на уровне 1,7 и 1,8952 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют

08.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8952

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1678

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8058

1 бразильский реал

1 BRL

0,4181

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1187

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1452

1 чешская крона

1 CZK

0,0751

100 чилийских песо

100 CLP

0,221

1 китайский юань

1 CNY

0,2448

1 датская крона

1 DKK

0,2536

1 грузинский лари

1 GEL

0,5947

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2186

1 индийская рупия

1 INR

0,0236

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2306

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0122

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1796

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7525

1 израильский шекель

1 ILS

0,4906

1 канадский доллар

1 CAD

1,3095

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6082

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4142

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0899

1 молдавская лея

1 MDL

0,0987

1 египетский фунт

1 EGP

0,1058

1 норвежская крона

1 NOK

0,1918

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0178

1 польский злотый

1 PLN

0,4463

1 российский рубль

1 RUB

0,0274

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2581

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3533

1 турецкая лира

1 TRY

0,2848

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0717

100 японских иен

100 JPY

1,5695

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1294

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