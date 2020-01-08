Валютные резервы ЦБА в 2019 г. выросли более чем на $600 млн

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 30 декабря 2019 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,258 миллиарда долларов, увеличившись за год на 632 миллиона, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

С начала года валютные резервы ЦБА выросли на 11,23 процента - с отметки 5,626 миллиарда долларов.

В течение декабря валютные резервы ЦБА увеличились на 75 миллионов долларов (1,2 процента).

Денежная масса по итогам 2019 года составила 12,152 миллиарда манатов, что на 39,5 процента больше, чем по итогам 2018 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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