Бакинская фондовая биржа утвердила бюджет на 2020 год

9 января 2020 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ”Бакинская фондовая биржа " (БФБ) был утвержден проект бюджета на 2020 год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

Кроме того, были внесены изменения в состав Наблюдательного совета общества и Комитета по аудиту, где были избраны новые члены, а также обсуждены другие вопросы, связанные с деятельностью биржи.

Решением общего собрания новым членом Комитета по аудиту БФБ был избран Гадиров Намик Натиг оглу.

На заседании также в члены наблюдательного совета были избраны следующие лица :

директор департамента управления рисками коммерческого банка ОАО “Unibank” Гасанов Турал Нураддин оглу;

член совета директоров ”İnvest-AZ" Абдуллаев Джейхун Алиага оглу- ;

директор департамента казначейства ОАО ”Azer-Turk Bank" Юсубов Ильгар Фаюз оглу.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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