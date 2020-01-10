Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане десятого января понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 19,108 маната, составив 2630,2570 маната, унция серебра - на 0,3679 маната, составив 30,3977 маната, унция платины подорожала на 14,79 маната, составив 1640,9250 маната, унция палладия подешевела на 59,3045 маната, составив 3576,5450 маната.
|
Название
|
10.01.2019
|
09.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2630,2570
|
2649,3650
|
Серебро
|
XAG
|
30,3977
|
30,7656
|
Платина
|
XPT
|
1640,9250
|
1626,1350
|
Палладий
|
XPD
|
3576,5450
|
3635,8495
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на десятое января составляет 1,7 AZN/USD.
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