Центробанк огласил планы по денежно-кредитной политике на текущий год

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) продолжит свою деятельность в направлении улучшения режима денежно-кредитной политики и повышения возможностей влияния на инфляцию в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные ЦБА.

В рамках совершенствования стратегии денежно-кредитной политики Центральный банк продолжит работу по реализации условий поэтапного перехода к целевому режиму инфляции в Азербайджане. Меры по активизации денежного рынка в перспективе должны позволить межбанковскому рынку превращать краткосрочные проценты в альтернативную ловушку денежно-кредитной политики. А это позволит Центробанку достичь своей инфляционной цели путем изменения процентной ставки.

Также Центральный банк продолжит активную деятельность по обеспечению синхронного движения в процентном коридоре краткосрочных процентных ставок на межбанковском рынке. Формирование Центральным банком процентных операционных рамок даст дополнительную поддержку активации денежного рынка.

Обеспечение устойчивости и стабильности фискальной системы, повышение здоровья и глубины финансово-банковского сектора, рост количества безналичных платежей, снижение долларизации, а также повышение эффективности макроэкономической координации, также ускорят переход к целевому режиму инфляции.

Помимо этого, в рамках мероприятий по переходу на новый режим Центральный банк еще больше повысит свой аналитический и прогнозный потенциал и прозрачность деятельности. Повышение качества прогнозирования позволит определить и минимизировать различия между ожидаемым уровнем инфляции и ее целевым уровнем.

Одним из факторов, поддерживающих ценовую стабильность, станет защита финансовой и операционной независимости Центрального банка. Новое банковское законодательство должно усилить институциональные основы по подотчетности Центрального банка - независимость и прозрачность.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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