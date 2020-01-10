Госагентство по ОМС обнародовало число обращений за 2019 год

БАКУ/Trend/ - В Госагентство по обязательному медицинскому страхованию поступило 3809 обращений за 2019 год, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

По данным агентства, из поступивших обращений письма с заявлениями, жалобами и предложениями составили 1393, а обращений по телефону - 2416. Большинство обращений было сделано жителями города Мингячевир, Евлахского и Агдашского районов, где добровольное медицинское страхование осуществлялось в виде пилотного проекта.

"Из поступивших в агентство обращений было рассмотрено 1055 вопросов связанных с лечением и хирургическими операциями, 466 - с вопросами инвалидности, 316 - с вопросами приема на работу и трудовыми отношениями, 201 - с амбулаторно-лекарственным обеспечением, 259 - с оплатой медицинских услуг, 181 - с медицинскими направлениями и 537 - с другими вопросами", - отметили в агентстве.

По данным агентства, из 794 запросов, сделанных по телефону, были связаны с применением обязательного медицинского страхования по стране, страховыми взносами по обязательному медицинскому страхованию, а также были связаны с законодательством, регулирующим эту сферу.

Согласно данным, по сравнению с 2018 годом - 96 обращений, наблюдается рост числа запросов в 25 раз. Также, на страницы агентства в социальных сетях за 2019 год поступил 1931 запрос. Все обращения рассмотрены в порядке и сроки, установленные законодательством.

"В соответствии с графиком приема, в прошлом году руководством и должностными лицами Агентства было принято 283 гражданина. Обращения граждане, поступающие на прием, в основном были связаны с медикаментозным обеспечением, медицинскими расходами, определении степени инвалидности, медицинскими обследованиями, хирургическими операциями, обеспечении трудоустройством и пр. На обращения граждан были даны ответы в соответствии с требованиями законодательства и даны необходимые поручения по их решению", - добавили в агентстве.

Отметим, что в прошлом году с целью увеличения возможностей обращения граждан на официальном сайте агентства (www.its.gov.az) для них создан специальный раздел. В разделе размещен график приема граждан, законодательные акты, а также обеспечена возможность их отправки в электронном виде и запись на прием к соответствующему должностному лицу.

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