Дочка российского банка снизила ставки по некоторым кредитам

10 января 2020 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк VTB Azerbaijan предоставил своим клиентам обновленные условия по кредиту наличными по сниженным процентным ставкам от 18 процентов годовых.

Как сообщили Trend в банке, сниженная ставка относится и к акции «Юбилейная», согласно которой после трех месяцев действия 10-процентной ставки продукт возвращался на 24-процентную ставку.

Теперь же, отметили в VTB Azerbaijan, процентная ставка после трехмесячного периода акции будет зависеть от срока кредита.

Так, в связи с увеличением срока финансирования, процентная ставка кредита наличными со сроком до 12 месяцев теперь будет составлять 18 процентов, со сроком 24 месяца – 20, далее, за каждый год ставка будет расти на один процент. Всего, исходя из своих финансовых возможностей, клиент может обратиться за кредитом на срок до 48 месяцев. Суммы кредитов составляют от 300 до 10 тысяч манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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