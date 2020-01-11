В Азербайджане будет запущена система мгновенных платежей в non-stop режиме

11 января 2020 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустит систему мгновенных платежей в non-stop режиме для юридических и физических лиц.

Как сообщает Trend, об этом на встрече между представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предпринимателями и менеджерами банков сказал председатель Центробанка Эльман Рустамов.

Отметив, что в прошедшем году в Азербайджане количество безналичных операций выросло на 41 процент, а их доля в общей сумме платежей составила 20 процентов, председатель ЦБА отметил, что система мгновенных платежей в non-stop режиме поспособствует росту безналичных платежей и будет удобна для всех участников - как предпринимателей, так и банков.

Рустамов сказал, что приоритетом ЦБА в 2020 году является инвестирование в развитие платежных систем, инновации, внедрение и расширение новейших финансовых технологий, в том числе и технологии блокчейн. Помимо этого, Центробанк продолжит разработку принципов открытого банкинга.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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