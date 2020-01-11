Полномочия Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана полностью перешли ЦБА

БАКУ /Trend/ - Передача Центральному банку Азербайджана (ЦБА) полномочий ликвидированной Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана полностью завершена.

Как сообщает Trend, об этом на встрече между представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предпринимателями и менеджерами банков сказал председатель Центробанка Эльман Рустамов.

Он рассказал, что приоритетами ЦБА в 2020 году являются развитие финансового сектора, обеспечение его стабильности, завершение процесса реструктуризации, а также расширение и поддержка устойчивости страхового сектора, применение принципов открытого банкинга, развитие бизнес-кредитования.

По словам Рустамова, несмотря на рост сектора кредитования в стране, большая часть выдаваемых банками кредитов приходится на потребительские, в то время как бизнес-кредитование растет замедленными темпами. Тем не менее финансовый сектор в стране заметно активизировался, сказал он.

Напомним, что Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана была упразднена 28 ноября 2019 года согласно распоряжению главы государства об усовершенствовании управления системой регулирования и контроля рынка финансовых услуг.

Согласно распоряжению, полномочия Палаты по надзору за финансовыми рынками, определенные законами Азербайджана, в том числе ее права и обязанности в сфере лицензирования, регулирования и надзора на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также его имущество, были переданы Центральному банку Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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