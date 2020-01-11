Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 декабря 1,7 6 января - 31 декабря - 7 января 1,7 1 января - 8 января 1,7 2 января - 9 января 1,7 3 января - 10 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,142 маната (0,75 процента). Средневзвешенный курс составил 1, 8939 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 декабря 1,9035 6 января - 31 декабря - 7 января 1,9025 1 января - 8 января 1,8952 2 января - 9 января 1,8896 3 января - 10 января 1,8883 Средний курс за неделю 1,9035 Средний курс за неделю 1,8939

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0276 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 декабря 0,0274 6 января - 31 декабря - 7 января 0,0275 1 января - 8 января 0,0274 2 января - 9 января 0,0277 3 января - 10 января 0,0277 Средний курс за неделю 0,0274 Средний курс за неделю 0,0276

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,004 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,286 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 30 декабря 0,2858 6 января - 31 декабря - 7 января 0,2849 1 января - 8 января 0,2848 2 января - 9 января 0,2872 3 января - 10 января 0,2894 Средний курс за неделю 0,2858 Средний курс за неделю 0,2866

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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