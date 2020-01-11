Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

11 января 2020 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 декабря

1,7

6 января

-

31 декабря

-

7 января

1,7

1 января

-

8 января

1,7

2 января

-

9 января

1,7

3 января

-

10 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,142 маната (0,75 процента). Средневзвешенный курс составил 1, 8939 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 декабря

1,9035

6 января

-

31 декабря

-

7 января

1,9025

1 января

-

8 января

1,8952

2 января

-

9 января

1,8896

3 января

-

10 января

1,8883

Средний курс за неделю

1,9035

Средний курс за неделю

1,8939

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0276 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

30 декабря

0,0274

6 января

-

31 декабря

-

7 января

0,0275

1 января

-

8 января

0,0274

2 января

-

9 января

0,0277

3 января

-

10 января

0,0277

Средний курс за неделю

0,0274

Средний курс за неделю

0,0276

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,004 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,286 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

30 декабря

0,2858

6 января

-

31 декабря

-

7 января

0,2849

1 января

-

8 января

0,2848

2 января

-

9 января

0,2872

3 января

-

10 января

0,2894

Средний курс за неделю

0,2858

Средний курс за неделю

0,2866

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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