Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 декабря
|
1,7
|
6 января
|
-
|
31 декабря
|
-
|
7 января
|
1,7
|
1 января
|
-
|
8 января
|
1,7
|
2 января
|
-
|
9 января
|
1,7
|
3 января
|
-
|
10 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,142 маната (0,75 процента). Средневзвешенный курс составил 1, 8939 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 декабря
|
1,9035
|
6 января
|
-
|
31 декабря
|
-
|
7 января
|
1,9025
|
1 января
|
-
|
8 января
|
1,8952
|
2 января
|
-
|
9 января
|
1,8896
|
3 января
|
-
|
10 января
|
1,8883
|
Средний курс за неделю
|
1,9035
|
Средний курс за неделю
|
1,8939
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подешевел на 0,0002 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0276 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
30 декабря
|
0,0274
|
6 января
|
-
|
31 декабря
|
-
|
7 января
|
0,0275
|
1 января
|
-
|
8 января
|
0,0274
|
2 января
|
-
|
9 января
|
0,0277
|
3 января
|
-
|
10 января
|
0,0277
|
Средний курс за неделю
|
0,0274
|
Средний курс за неделю
|
0,0276
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,004 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,286 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
30 декабря
|
0,2858
|
6 января
|
-
|
31 декабря
|
-
|
7 января
|
0,2849
|
1 января
|
-
|
8 января
|
0,2848
|
2 января
|
-
|
9 января
|
0,2872
|
3 января
|
-
|
10 января
|
0,2894
|
Средний курс за неделю
|
0,2858
|
Средний курс за неделю
|
0,2866
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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