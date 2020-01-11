В Азербайджане отмечен рост объема банковских вкладов

11 января 2020 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совокупные банковские вклады жителей регионов Азербайджана на конец ноября 2019 года составили 8,682 миллиарда манатов, что на 609 миллионов манатов, или на 7,01 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана, на долю регионов Азербайджана в конце ноября текущего года пришлось 9,6 процента всех банковских вкладов по стране.

Примерно 81,2 процента (702 миллиона манатов) всех вкладов в регионах страны на отчетный период пришлись на сбережения в национальной валюте. По состоянию на конец ноября, в Баку объем вкладов составил 7,847 миллиарда манатов, в том числе 3,286 миллиарда в национальной валюте.

Среднегодовая депозитная ставка по стране за ноябрь 2019 года составила 3,7 процента, в Баку - 3,6 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана (на конец ноября 2019 года):

Экономические районы

Объем вкладов (тыс. манатов)

Средняя процентная ставка (%)

Абшеронский

254,831

5,6

Аранский

153,026

4,0

Горно-Ширванский

19,784

4,4

Гянджа-Газахский

173,542

5,2

Губа-Хачмазский

56,930

5,5

Лянкяранский

69,451

5,4

Шеки-Загатальский

53,594

3,7

Верхне-Карабахский

12,079

3,5

Кельбаджар-Лачинский

0,0

0,0

Нахчыванский

40,790

2,2

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

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