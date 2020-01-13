Курс маната по отношению к мировым валютам на 13 января

13 января 2020 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января установлен на уровне 1,7 и 1, 8917 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют

13.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8917

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1753

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8026

1 бразильский реал

1 BRL

0,4148

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1187

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1472

1 чешская крона

1 CZK

0,0749

100 чилийских песо

100 CLP

0,2202

1 китайский юань

1 CNY

0,2463

1 датская крона

1 DKK

0,2531

1 грузинский лари

1 GEL

0,5896

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2188

1 индийская рупия

1 INR

0,024

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2162

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0124

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1791

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7473

1 израильский шекель

1 ILS

0,4902

1 канадский доллар

1 CAD

1,3029

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6021

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4183

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0906

1 молдавская лея

1 MDL

0,098

1 египетский фунт

1 EGP

0,1063

1 норвежская крона

1 NOK

0,1915

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4465

1 российский рубль

1 RUB

0,0278

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2628

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3449

1 турецкая лира

1 TRY

0,2895

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0569

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,071

100 японских иен

100 JPY

1,5507

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1301

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