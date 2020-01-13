Нефть марки Brent может подешеветь на неделе

БАКУ/Trend/ - На энергетических биржах наблюдается коррекция цен европейской нефти марки Brent до 65 долларов за баррель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что углубление коррекции связано с важными фундаментальными данными о запасах нефти и бензина в США, которые будут раскрыты в среду, в 19:30 по бакинскому времени. Также сильно влияет на цены усиление геополитического противостояния между США и Ираном.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Цены на доллар по отношению к ведущим валютам на международных валютных биржах корректируются до подписания в среду предварительного торгового соглашения между США и Китаем. Однако прогнозируется, что может наблюдаться новая волна подорожания. Так, по курсу EUR/USD, который сейчас составляет 1/1,11, может начаться новая волна спада до 1,10 доллара за евро.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будет раскрытие данных по инфляции и активности в промышленном секторе в США во вторник и в четверг, в 17:30 по бакинскому времени соответственно, а также по промышленному производству в Еврозоне - в среду в 14:00.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам также находится под давлением, и если курс фунта стерлингов пройдет минимум прошедшей недели (1,30 доллара), то он может подешеветь до 1,29 доллара.

Сегодня в 13:30 ожидается раскрытие данных по экономическому развитию, торговому сальдо и инфляции Великобритании.

Турецкая лира

Наблюдается рост курса лиры, при этом прогнозируется, что подорожание может продолжиться до уровня 5,78 лиры за доллар.

В центре внимания инвесторов будет раскрытие информации о текущем балансе операций в понедельник в 11:00, о розничных продажах во вторник в 11:00, балансе бюджета в среду в 11:00 и раскрытии процентного решения Центрального банка Турции в четверг в 15:00.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается на актуальном уровне. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала дорожать, хотя до этого она подешевела до 1 540 долларов (49,5 доллара за грамм). Согласно анализу, пока цена остается выше этого уровня, подорожание может продолжаться до 1584 долларов (50,9 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этой деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышеуказанных данных, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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