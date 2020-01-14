Спрос на акции Минфина превысил предложение в несколько раз

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана, стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 18 инвесторов подали 25 заявок в ценовом диапазоне от 99,0817 маната (при доходности в семь процентов) до 101,3105 маната (5,8001 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 100,9666 маната (5,98 процента), а средневзвешенная цена – 101,0381 маната (5,9418 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 88,415 миллиона манатов, а объем размещения - 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 11 января 2022 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.