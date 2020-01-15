Мэр Грузии анонсировал масштабные проекты в столице

15 января 2020 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В этом году Грузия осуществит множество масштабных проектов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, в этом году около 1,245 миллиарда лари будет потрачено только на два основных направления: инфраструктура и здравоохранение.

«К этому также добавится сумма в 270 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, чтобы привести в порядок общественный транспорт, то есть, в целом бюджет столицы составит около 1,500 миллиарда лари», - сказал Каладзе.

По его словам, поскольку планируется реализовать много проектов, ожидается некоторый дискомфорт для населения.

«В этом году мы начнем много масштабных проектов, у населения может создасться некоторый дискомфорт. Я хотел бы заранее извиниться за это, но по-другому не получится провести указанные работы», — сказал мэр Тбилиси и отметил, что в ближайшие дни населению будет предоставлена детальная информация в связи с осуществляемыми в этом году проектами.

Официальный курс на 15 января – 1 USD/2,88 GEL.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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