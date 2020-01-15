Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение

15 января 2020 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend в среда со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение в пять раз, составив 757 миллионов манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,76 процента. Срок размещения средств - 28 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион — это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 15 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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