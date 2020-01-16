Золото в Азербайджане подорожало

16 января 2020 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 6,171 маната, составив 2644,8175 маната, унция серебра - на 0,0932 маната, составив 30,4892 маната, унция платины - на 47,787 маната, составив 1732,1725 маната, унция палладия на 139,6975 маната, составив 3872,7275 маната.

Название

16.01.2019

15.01.2019

Золото

XAU

2644,8175

2638,6465

Серебро

XAG

30,4892

30,3960

Платина

XPT

1732,1725

1684,3855

Палладий

XPD

3872,7275

3733,0300

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на шестнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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