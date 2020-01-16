Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 6,171 маната, составив 2644,8175 маната, унция серебра - на 0,0932 маната, составив 30,4892 маната, унция платины - на 47,787 маната, составив 1732,1725 маната, унция палладия на 139,6975 маната, составив 3872,7275 маната.
|
Название
|
16.01.2019
|
15.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2644,8175
|
2638,6465
|
Серебро
|
XAG
|
30,4892
|
30,3960
|
Платина
|
XPT
|
1732,1725
|
1684,3855
|
Палладий
|
XPD
|
3872,7275
|
3733,0300
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на шестнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.