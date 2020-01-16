Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

16 января 2020 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 21 января пройдет аукцион по размещению процентных краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 364 дня доходностью 6,5 процента.

Сроки оплаты процентов по облигациям - 19 января 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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