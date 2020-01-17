Золото в Азербайджане подорожало

17 января 2020 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 17 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 0,2635 маната, составив 2644,8175 маната, унция серебра - на 0,1538 маната, составив 30,6430 маната, унция платины подешевела - на 13,5575 маната, составив 1718,6150 маната, унция палладия подорожала на 98,4895 маната, составив 3971,2170 маната.

Название

17.01.2019

16.01.2019

Золото

XAU

2645,0810

2644,8175

Серебро

XAG

30,6430

30,4892

Платина

XPT

1718,6150

1732,1725

Палладий

XPD

3971,2170

3872,7275

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на семнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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