Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 17 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 0,2635 маната, составив 2644,8175 маната, унция серебра - на 0,1538 маната, составив 30,6430 маната, унция платины подешевела - на 13,5575 маната, составив 1718,6150 маната, унция палладия подорожала на 98,4895 маната, составив 3971,2170 маната.
|
Название
|
17.01.2019
|
16.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2645,0810
|
2644,8175
|
Серебро
|
XAG
|
30,6430
|
30,4892
|
Платина
|
XPT
|
1718,6150
|
1732,1725
|
Палладий
|
XPD
|
3971,2170
|
3872,7275
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на семнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.
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