Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 21 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 18,088 маната, составив 2663,1690 маната, унция серебра - на 0,2056 маната, составив 30,8486 маната, унция платины - на 21,233 маната, составив 1739,8480 маната, унция палладия подорожала на 315,0525 маната, составив 4286,2695 маната.

Название 21.01.2019 17.01.2019 Золото XAU 2663,1690 2645,0810 Серебро XAG 30,8486 30,6430 Платина XPT 1739,8480 1718,6150 Палладий XPD 4286,2695 3971,2170

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать первое января составляет 1,7 AZN/USD.

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